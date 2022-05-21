Kasımpaşa, Altay deplasmanında rahat kazandı

Izmir
Karşılaşmanın 18. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.
35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Konuk takım 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Altaylı futbolculardan topu kapan Eysseric, Umut Bozok'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı bir kez daha Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasında yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.
45+1. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın yaptığı ortada arka taraftaki İbrahim Öztürk'ün attığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
İlk 45 dakikalık bölümü Kasımpaşa 2-1 önde bitirdi.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Fall'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
63. dakikada konuk ekip 4. gülünü buldu. Sağ kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.
80. dakikada Travnik'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı kararı verdi.
81. dakikada penaltı atışını Kappel, takımının 2. golünü kaydetti: 4-2.
Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.