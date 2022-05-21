Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,980.60
BTC/USDT
29,448.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Altay deplasmanında rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 21.05.2022
Kasımpaşa, Altay deplasmanında rahat kazandı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Izmir

Karşılaşmanın 18. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.

35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Konuk takım 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Altaylı futbolculardan topu kapan Eysseric, Umut Bozok'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı bir kez daha Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasında yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

45+1. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın yaptığı ortada arka taraftaki İbrahim Öztürk'ün attığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

İlk 45 dakikalık bölümü Kasımpaşa 2-1 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Fall'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

63. dakikada konuk ekip 4. gülünü buldu. Sağ kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

80. dakikada Travnik'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltı atışını Kappel, takımının 2. golünü kaydetti: 4-2.

Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

Benzer haberler

Kasımpaşa, Altay deplasmanında rahat kazandı

Kasımpaşa, Altay deplasmanında rahat kazandı

Sivasspor sahasında galip

İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı

Çaykur Rizespor yoluna Bülent Korkmaz ile devam edecek

Çaykur Rizespor yoluna Bülent Korkmaz ile devam edecek
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
STSO'dan İstanbul'daki Ziraat Türkiye Kupası finali için 2 bin bilet desteği

STSO'dan İstanbul'daki Ziraat Türkiye Kupası finali için 2 bin bilet desteği