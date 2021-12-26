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Spor, Futbol

İzmir'de beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor, 1-1 berabere kaldı.

Ali Korkmaz   | 26.12.2021
İzmir'de beraberlik Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

19. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason'un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün'ün kaleye göndermek istediği top, Wilker'ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic'in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

51. dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.

78. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Obinna topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Rassoul'e geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

89. dakikada Obinna'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın Kayan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+7. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.

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