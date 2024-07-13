Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,157.70
BTC/USDT
58,810.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor.
logo
Spor, Futbol

İtalyan futbolcu Ciro Immobile, Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, Lazio'dan transfer ettiği 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Doğan  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
İtalyan futbolcu Ciro Immobile, Beşiktaş'ta

İstanbul

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'a insani yardım malzemesi ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Ceza infaz kurumlarımızda 65 bin 969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi'nde kadının soyadı düzenlemesine ilişkin açıklama
Dışişleri: İsrail’in, El-Mevasi’de onlarca sivili katletmesi, Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır

Benzer haberler

İtalyan futbolcu Ciro Immobile, Beşiktaş'ta

İtalyan futbolcu Ciro Immobile, Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ciro Immobile, İstanbul'a geldi

Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista kazanma ruhunu Beşiktaş'a da taşıyacak

Beşiktaş, Slovenya kampında yarın Dinamo Zagreb'le karşılaşacak

Beşiktaş, Slovenya kampında yarın Dinamo Zagreb'le karşılaşacak
Turkcell Süper Kupa müsabakası İstanbul'da oynanacak

Turkcell Süper Kupa müsabakası İstanbul'da oynanacak
Rafa Silva, Beşiktaş'a Ricardo Quaresma etkisi yapmak istiyor

Rafa Silva, Beşiktaş'a Ricardo Quaresma etkisi yapmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet