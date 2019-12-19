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Spor, Futbol

İstikbal Mobilya Kayserispor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, Manisa FK ile 3-3 berabere kalarak turnuvada son 16 turuna yükseldi.

Ahmet Bayram,İbrahim Kahrıman   | 19.12.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: İbrahim Kahrıman / AA

Manisa

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, Manisa FK ile 3-3 berabere kalarak turnuvada son 16 turuna yükseldi. 

30. dakikada Manisa FK, Zahit Fındık'ın golüyle öne geçti. Orta sahadan Mehmet Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Zahit Fındık, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

63. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı. Konuk ekibin atağında Manisa FK'den Erman Bulucu'nun topa eliyle müdahale etmesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Aksel Aktaş'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

73. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Uzun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

83. dakikada Manisa FK, beraberliği sağladı. Çağrı Giritlioğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına açılan ortaya ön direkte iyi yükselen Erman Bulucu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

87. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, yeniden öne geçti. Aksel Aktaş'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Uzun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

90+1 dakikada Manisa FK skoru eşitledi. Ceza sahasında topla buluşan Onur Kolay'ın yerden ortasında, altı pas çizgisi üzerinde topa dokunan Erhan Kara, fileleri havalandırdı: 3-3

Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi. İlk maçı 3-2 kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.

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