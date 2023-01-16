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Spor, Futbol

İstanbulsporlu oyuncu Melih Kabasakal, Eyüpspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da oynayan Melih Kabasakal, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'a transfer oldu.

Murat Kaya   | 16.01.2023
İstanbulsporlu oyuncu Melih Kabasakal, Eyüpspor'a transfer oldu

İstanbul

Sarı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bulunduğu her an terinin son damlasına kadar mücadele eden, şampiyonluğumuzun göz bebeklerinden Melih Kabasakal'ın Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih." ifadeleri kullanıldı.


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