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Spor, Futbol

İstanbulspor sahasında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Emrah Altunkaya  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
İstanbulspor sahasında kazandı Fotoğraf: Kadir Kemal Behar / AA

İstanbul

5. dakikada Atakaş Hatayspor gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta Ghoulam'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda, kaleci Jensen ayağıyla gole engel oldu.

26. dakikada İstanbulspor öne geçti. Vorobjovas'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topu, Hatayspor savunmasında Cengiz Demir kontrol edemedi. Topu çelen Emir Kaan Gültekin'in şutu, kaleci Erce Kardeşler'den döndü. Sağ çaprazda Kenio'nun vuruşunda da direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol eden Loshaj, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

45. dakikada Hatayspor gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan Ghoulam'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Strandberg'in gelişine yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Dadashov'un derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Lamkel Ze, Simon Deli ile girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı omuz darbesiyle yerde kalınca Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada Hatayspor maçta dengeyi yakaladı. Penaltıda topun başına geçen Dadashov, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturdu: 1-1

57. dakikada İstanbulspor ikinci gole çok yaklaştı. Savunmadan çıkarken kaptırılan topta Muammer Sarıkaya'nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurduğu top Erce Kardeşler'den oyun alanına döndü. Topu kontrol eden Loshaj'ın vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, bu kez topu kornere çeldi.

78. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Ethemi'nin penaltı noktasına doğru ortasında ön direkte Mamadou topa dokundu. Kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu iyi takip eden Mamadou yaptığı ikinci vuruşla dar açıdan topu ağlarla buluşturdu: 2-1

87. dakikada Hatayspor ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Lamkel Ze'nin uzak direğe ortasında Rivas topu kafayla içeriye çevirdi. Altıpas içinde müsait pozisyondaki Hodzic'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


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