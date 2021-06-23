İstanbul Başakşehir Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Belçika'nın Anderlecht takımında bulunan 28 yaşındaki Zulj ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
✍ Peter Zulj— İstanbul Başakşehir 🇹🇷 (@ibfk2014) June 23, 2021
Anderlecht ↔️ @ibfk2014 https://t.co/TDfHghvVmN pic.twitter.com/4Qunely2H7
Açıklamada, "Peter Zulj'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Geçen sezon ara transfer döneminde Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Zulj, Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 4 kez fileleri havalandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.