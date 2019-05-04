İskoçya'da şampiyon Celtic

İstanbul
İskoçya Ligi'nde Aberdeen'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Celtic, şampiyonluğu garantiledi.
Ligde Aberdeen'e konuk olan yeşil-beyazlı ekip, 40. dakikada Mikael Lustig, 53. dakikada Jozo Simunovic ve 88. dakikada Odsonne Edouard'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
En yakın takipçisi Rangers ile bitime iki hafta kala puan farkını 12'ye çıkaran Celtic, üst üste sekizinci, toplamda ise 50. şampiyonluğuna ulaştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.