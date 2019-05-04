Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

İskoçya'da şampiyon Celtic

İskoçya Ligi'nde Aberdeen'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Celtic, şampiyonluğu garantiledi.

Yunus Kaymaz   | 04.05.2019
İskoçya'da şampiyon Celtic

İstanbul

İskoçya Ligi'nde Aberdeen'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Celtic, şampiyonluğu garantiledi.

Ligde Aberdeen'e konuk olan yeşil-beyazlı ekip, 40. dakikada Mikael Lustig, 53. dakikada Jozo Simunovic ve 88. dakikada Odsonne Edouard'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

En yakın takipçisi Rangers ile bitime iki hafta kala puan farkını 12'ye çıkaran Celtic, üst üste sekizinci, toplamda ise 50. şampiyonluğuna ulaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?