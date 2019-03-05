İşitme engelli forvet takımın gözdesi oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor'un işitme engelli forveti Fırat Kaya, son maçta attığı golle takımına katkı sunarken futbolseverlerin de beğenisini topladı.

Bordo-beyazlı ekibin Almanya'nın Schwabisch Hall takımından devre arası transfer ettiği doğuştan işitme engelli 24 yaşındaki Fırat Kaya, futbol aşkıyla engelleri de aşıyor.

Ligde son sırada olmasına rağmen gösterdiği performansla kümede kalmak için yoğun çaba gösteren Tokatspor, geçen hafta sonu deplasmanda Sivas Belediyespor karşısında 1 puanı Fırat Kaya'nın attığı tek golle aldı.

Genç futbolcu attığı golle takımına puan getirirken futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Fırat, işaret dili tercümanı aracılığıyla kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşında futbola başladığını söyledi.

Futbolu çok sevdiğini anlatan Fırat, "Gol attığım için mutlu oldum, sevindim. Farklı duygular hissettim. Takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Maçlarda ise yüzde 20 cihaz yardımı ile duyuyorum. Tokatspor'da oynamaktan mutluyum. Ortam çok güzel. Allah'a çok şükür mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Bizim frekansımız gönülden"

Tokatspor Teknik Direktörü Koray Palaz da Fırat Kaya'nın son günlerde Türkiye'nin konuştuğu bir futbolcu olduğunu belirterek, "Futbolcumuz Fırat ile sevgili Haluk Kaplan hocamızın tavsiyesi üzerine tanıştık. Fırat, İşitme Engelliler A Milli Takımı'nda da oynuyor. Hocamız bana Fırat'ın videolarını gösterdi. Kampa davet ettik." dedi.

Takım arkadaşlarının da Fırat ile anlaşabilecekleri yöntemler geliştirdiklerini ifade eden Palaz, "Fırat'ın işitme engelli olması futbol oynamasına engel değil. Diyalog kurmak kolay olmuyor. Ama gönüller bir olduktan sonra bütün engeller aşılıyor, bizim frekansımız gönülden." diye konuştu.

Takım kaptanı Berat Çetinkaya da takım arkadaşları Fırat ile diyalog kurmakta sorun yaşamadıklarını belirterek, "Biz ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Fırat kardeşimiz içine kapanık bir insan değil. Saha içinde ve dışında Fırat ile anlaşmayla alakalı hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Ayrıca Fırat'ın gol atması bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.