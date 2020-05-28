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Spor, Futbol

İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Abdulkadir Karakaya   | 28.05.2020
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lige 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edileceği belirtildi.

Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, maçların seyircisiz oynanacağını belirterek, "2019-2020 sezonuna devam etmek için tüm paydaşlarımıza danışarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ligde kalan 92 maçın Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime tarafından yayınlanacağı kaydedildi.

Öte yandan BBC, haftada 4 maçı şifresiz olarak ekranlara getireceğini duyurdu.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine 13 Mart'ta ara verilmişti. 

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