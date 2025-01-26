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Spor, Futbol

ikas Eyüpspor, üç puanı tek golle aldı

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.

Ali Rıza Akkır  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
ikas Eyüpspor, üç puanı tek golle aldı

Muğla

İlk yarı 

5. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu topu alan Sipay Bodrum FK oyunsusu Fredy, ceza sahasında bulunan Puscas'a pas verdi. Puscas'ın vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Eyüpspor atağında ceza sahasına yapılan orta, savunmadan döndü. Topla buluşan Emre Mor, yeniden ceza sahasına orta yaptı. Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

19. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında, Okita'nın şutunda, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

29. dakikada Bodrum FK oyuncusu Okita'nın vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi, ceza sahasında topla buluştu. Seferi'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Sipay Bodrum FK, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Fredy'nin ceza sahasına yolladığı ve savunmadan dönen top, Taylan Antalyalı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

79. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Celal Dumanlı, topla ceza sahasına girdi. Celal'in kale önüne doğru yolladığı top, kimse dokunamayınca direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada orta alanda topa hakim olan Bodrum FK oyuncusu Celustka, Dimitrov'a pas verdi. Dimitrov'un sağ kanattan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmayı İstanbul ekibi 1-0 kazandı.

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