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Spor, Futbol

Hatayspor yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Serkan Avci  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Hatayspor yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Mersin

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde topladığı 6 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 4 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.​​​​​​​​​​​​​

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