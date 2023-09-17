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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulu, 7 Ekim'de yapılacak

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 7 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

Can Öcal  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulu, 7 Ekim'de yapılacak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul toplantısı 7 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 14 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

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