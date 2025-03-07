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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Mersin

Papara Park Stadı'ndaki maç, saat 20.30'da başlayacak.

Hatayspor, ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

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