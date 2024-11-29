Dolar
34.69
Euro
36.69
Altın
2,660.00
ETH/USDT
3,593.10
BTC/USDT
97,277.00
BIST 100
9,632.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul’da “TRT World Forum”da konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İstanbul'da "Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Emrah Oktay  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti

İstanbul

Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş camiasına ve taraftarına hitaben bir mesaj kaleme alan Arat, şunları kaydetti:

"Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...

Asla unutmayın ki taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaş'ımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Arabuluculuk için yapılan 4 milyon 226 bin başvuru anlaşmayla sonuçlandı
Yozgat'ta ağaçlarda ve banklarda buz sarkıtları oluştu
"Yenidoğan çetesi" sanıklarının mal varlıklarına tedbir konuldu
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın sosyal medya kullanımına dair bir düzenleme hayata geçirmeyi amaçlıyoruz
Yeni asgari ücretin tespiti için ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak

Benzer haberler

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti

Beşiktaş'taki kötü gidiş durdurulamıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Buraya tekrar kazanan kimliğimize kavuşmaya geldik

Hasan Arat, futbolda aldıkları kararlarla ilgili konuştu

Hasan Arat, futbolda aldıkları kararlarla ilgili konuştu
Beşiktaş Kulübünde yönetim kurulu olağanüstü toplandı

Beşiktaş Kulübünde yönetim kurulu olağanüstü toplandı
Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları 4 gündür sürüyor

Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları 4 gündür sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet