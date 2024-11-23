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Spor, Futbol

Harry Kane, Bundesliga'da 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'te forma giyen İngiliz golcü futbolcu Harry Kane, ligde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Fatih Erel  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Harry Kane, Bundesliga'da 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu

İstanbul

Bayern Münih'in ligin 11. haftasında dün konuk ettiği Augsburg'u 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Kane, Bundesliga'da forma giydiği 43 maçta 50 kez ağları havalandırdı.

Kane, Norveçli oyuncu Erling Haaland'ın Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 50 maçta attığı 50 gol rekorunu kırdı.

Geçen sezonun başında Bayern Münih'e transfer olan Kane, Alman ekibindeki ilk sezonunda forma giydiği 32 lig maçında 36 gol kaydetmişti. İngiliz golcü, bu sezon ise 11 lig müsabakasında 14 gol attı.

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