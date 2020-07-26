Göztepe'den Beto'ya teşekkür

İzmir
Göztepe Kulübünün Twitter hesabında Beto'nun kurtarışlarının yer aldığı bir videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"3 sezon boyunca kalemizi başarıyla koruyan, kurtarışlarıyla Süper Lig'e damgasını vuran kaptanımız Beto'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Obrigado Beto."
2017-2018 sezonunda bu yana Süper Lig'de Göztepe'nin kalesinin koruyan Portekizli kaleci 93 lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Beto, Andre Castro'dan sonra Göztepe'nin Süper Lig geçmişindeki en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.