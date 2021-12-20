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Spor, Futbol

Göztepe'de Brown Ideye'nin sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile yollar ayrıldı.

Ali Korkmaz   | 20.12.2021
Göztepe'de Brown Ideye'nin sözleşmesi feshedildi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonu başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Ideye, fazla forma şansı bulamadığı bu sezon ligde 5 maçta 40 dakika sahada kaldı.

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