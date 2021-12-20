Göztepe'de Brown Ideye'nin sözleşmesi feshedildi

İzmir
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
2020-2021 sezonu başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Ideye, fazla forma şansı bulamadığı bu sezon ligde 5 maçta 40 dakika sahada kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.