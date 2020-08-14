Göztepe, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzattı

İzmir
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığı kaydedildi.
Takımımızda kiralık olarak forma giyen oyuncumuz Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesi 2+1 yıl daha uzatılmıştır. Şanlı formamızla nice başarılar @soneraydogdu10 🤜🤛#Göztepe pic.twitter.com/d3lj6dvP1f— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 14, 2020
Açıklamada, Soner Aydoğdu'ya başarılar dilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.