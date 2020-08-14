Euro
8.75
Dolar
7.39
BIST 100
1,083.83
Altın
1,940.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılıyor
logo
Spor, Futbol

Göztepe, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzattı

Göztepe, Medipol Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.

Mustafa Güngör   | 14.08.2020
Göztepe, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzattı

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Soner Aydoğdu'ya başarılar dilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' uyarısı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalardaki hızlı artış sürüyor
4 ilde 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446’ya yükseldi

Benzer haberler

Göztepe, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzattı

Göztepe, Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesini uzattı

Kayserispor'da Bayram Bektaş teknik ekibini belirledi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos'ta başlayacak

Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa

Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa
Bakasetas, Alanyaspor'da kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

Bakasetas, Alanyaspor'da kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na devam edecek

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na devam edecek