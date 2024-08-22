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Spor, Futbol

Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i kadrosuna kattı.

Mustafa Güngör  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti

İzmir

Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaleci Lis, geçtiğimiz sezon da Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.

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