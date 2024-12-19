Dolar
35.09
Euro
36.51
Altın
2,597.69
ETH/USDT
3,330.20
BTC/USDT
95,772.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe, kupada grup aşamasına yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda iki İzmir ekibinin mücadelesinde Süper Lig ekibi Göztepe, 2. Lig temsilcisi Bucaspor 1928'ü 4-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Ali Korkmaz  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Göztepe, kupada grup aşamasına yükseldi

Izmir

Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan Tijanic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde top önüne gelen Matsuki'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

8. dakikada Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

50. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

79. dakikada Matsuki'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan İzzet Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0

Karşılaşmayı 4-0 galip tamamlayan Göztepe, kupada bir üst tura yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremde hasar aldığı için yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı
THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Genel Kurulda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak ve bütçenin tümü oylanacak
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Savunma sanayinde ciddi iddia ortaya koyduk

Benzer haberler

Göztepe, kupada grup aşamasına yükseldi

Göztepe, kupada grup aşamasına yükseldi

PFDK, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kriz döneminden savaşarak çıkmak istiyor

UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon avro yatırım yaptı

UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon avro yatırım yaptı
Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek'in tek düşüncesi Cercle Brugge maçı

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek'in tek düşüncesi Cercle Brugge maçı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet