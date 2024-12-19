Göztepe, kupada grup aşamasına yükseldi

Izmir
Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan Tijanic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde top önüne gelen Matsuki'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
8. dakikada Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
50. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
79. dakikada Matsuki'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan İzzet Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0
Karşılaşmayı 4-0 galip tamamlayan Göztepe, kupada bir üst tura yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.