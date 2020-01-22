Euro
6.56
Dolar
5.93
BIST 100
122,747.10
Altın
1,556.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı

Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i 1,5+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Ali Korkmaz   | 22.01.2020
Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Wilczek'le 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına ülkesinde WSP Wodzisław Slaski takımında başlayan ve daha önce Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Brondby'de 163 maçta 92 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili

Benzer haberler

Göztepe'ye Polonyalı forvet

Göztepe'ye Polonyalı forvet

Alanyaspor kupada çeyrek finale yükseldi

Galatasaray Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Fenerbahçe çeyrek final biletini iki golle aldı

Fenerbahçe çeyrek final biletini iki golle aldı
Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması