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Spor, Futbol

Göztepe Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı

Göztepe, ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı.

Ali Korkmaz   | 17.01.2020
Göztepe Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Eren Derdiyok'a katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Türkiye kariyerinde 2014-2015 sezonundan itibaren Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de forma giyen Eren Derdiyok, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 126 maçta 43 gol atmıştı.

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