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Spor, Futbol

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Süper Lig'in 21. haftasında oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de de 8 maçın ertelendiği bildirildi.

Hilmi Sever   | 09.02.2020
Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen maçlar da duyuruldu.

Ertelenen maçlar şöyle:

TFF 1. Lig:

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig:

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi

TFF 3. Lig:

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan Spor

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediyespor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor

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