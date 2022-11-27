Göztepe-Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi.
İzmir
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.
Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.
Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.
Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.
Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.
Yaralanan kaleci ve taraftarın tedavisi sürüyor
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.
Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.