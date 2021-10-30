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Spor, Futbol

Göztepe Alanyaspor'a konuk olacak

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 30.10.2021
Göztepe Alanyaspor'a konuk olacak

İzmir

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Göztepe, 8 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor, 11. haftaya 20 puan ve averajla 4. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde Halil Akbunar ve Marko Mihojevic'in sakatlıkları bulunuyor.

Alanyaspor'la 9. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.

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