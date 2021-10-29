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Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası 400 metre karışıkta Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Emre Doğan   | 29.10.2021
Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti

İstanbul

Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaşındaki milli sporcu, 400 metre karışık yarışını 4 dakika 32.64 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.

Bu derecesiyle Türkiye rekoru kıran Viktoria Zeynep Güneş, bronz madalyayı boynuna taktı.


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