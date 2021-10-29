Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası 400 metre karışıkta Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.
İstanbul
Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaşındaki milli sporcu, 400 metre karışık yarışını 4 dakika 32.64 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.
Bu derecesiyle Türkiye rekoru kıran Viktoria Zeynep Güneş, bronz madalyayı boynuna taktı.
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