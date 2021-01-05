Euro
9.09
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,950.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gol düellosunu kazanan İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig'in 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti.

Basir Gülüm   | 05.01.2021
Gol düellosunu kazanan İttifak Holding Konyaspor Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Süper Lig'in 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. 

33. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Daci'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Taylan Antalya'nın sağ kanattan pasına hareketlenen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in ceza sahası içinden pasını iyi değerlendiren Daci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

43. dakikada Luyindama'nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+2. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Kovid-19 kısıtlamalarını daha da sıkılaştırarak 31 Ocak'a kadar uzattı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 649 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 362 bini geçti

Benzer haberler

Trabzonspor, Berat Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Berat Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

Tahkim Kurulu Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi

Gol düellosunu kazanan İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Gaziantep FK'yi MKE Ankaragücü de durduramadı

Gaziantep FK'yi MKE Ankaragücü de durduramadı
4 gollü maçta kazanan çıkmadı

4 gollü maçta kazanan çıkmadı