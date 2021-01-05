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Spor, Futbol

Tahkim Kurulu Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi

TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.

Ercan Doğan   | 05.01.2021
Tahkim Kurulu Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağını 3 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilen 38 bin lira para cezasının da 25 bin 500 liraya indirilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ceza ile ilgili erteleme talebini ise reddetti.

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