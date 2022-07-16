Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Giresun
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Riad Bajic'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.