Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,231.40
BTC/USDT
20,820.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Gültekin Yetgin   | 16.07.2022
Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Giresun

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Riad Bajic'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliği, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarını yaptıracak
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları su altı kamerasıyla sürüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı

Adana Demirsporlu Gökhan ve Samet, takıma daha çok katkı sunmayı hedefliyor

İstanbulsporlu İbrahim, oynadıkları oyunun karşılığını Süper Lig'de alacaklarına inanıyor

İstanbulspor Süper Lig'e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor

İstanbulspor Süper Lig'e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor
MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor

MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor
Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti

Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti