Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,574.10
BTC/USDT
21,056.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor, evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Atakan Çıtlak   | 20.08.2022
Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Giresun

20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

80. dakikada Alper Uludağ'ın sol köşeden yaptığı ortada boşta kalan topla buluşan Borja Sainz, gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

84. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sol kanattan Hayrullah Bilazer'in yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topla buluşan Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

90. dakikada Doğan Can Davas'ın sol kanattan yerden yaptığı ortada Bajic boş pozisyonda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı
Bakanlıktan Marmara Denizi ÖÇK bölgesine yönelik iddialara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı
Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 19 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

Galatasaray yine son dakikalarda Gomis ile güldü

Kasımpaşa, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da istikrarlı başarı istediklerini açıkladı

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da istikrarlı başarı istediklerini açıkladı
Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı öncesi iddialı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı öncesi iddialı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet