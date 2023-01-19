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Spor, Futbol

Giresunspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Giresunspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Gültekin Yetgin   | 19.01.2023
Giresunspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Giresun

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 20 puan toplayıp, 11. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılıp üst sıralarda tutunmak istiyor.

Karşılaşmada kart cezalısı Vukan Savicevic kadroda yer alamayacak.

Bitexen Giresunspor kafilesi bugün saat 12.30'da Giresun'dan Adana'ya hareket edecek.


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