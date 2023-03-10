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Spor, Futbol

Giresun'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Atakan Çıtlak  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Giresun'da beraberlik Fotoğraf: Gültekin Yetgin / AA

Giresun

19. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia'nın sol kanattan yaptığı ortada Biraschi'nin topa koluyla müdahalesine maçın orta hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Savicevic'in defansın arkasına attığı topla buluşan ve kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kalan Bajic, kaleye vurmak yerine yerden Borja Sainz'a topu aktardı. Borja Sainz, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

44. dakikada Mejia'nın Giresunspor ceza sahası ön çizgisi önünde Borini'ye yaptığı müdahaleye maçın hakemi Kadir Sağlam faul kararı verdi. Atışı kullanan Münir Levent Mercan, kaleci Ferhat Kaplan'ın bakışları arasında topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Giresunspor ceza sahası içerisinde Ozdoev, Arias'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

57. dakikada penaltı atışını kullanan Borini, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 2-2.

87. dakikada Perez, ceza sahası ön çizgisi önünde Ricci'yi düşürdü ve maçın hakemi faul kararı verdi. Diagne'nin kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

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