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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Erkan Tiryaki   | 14.11.2020
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Ankara

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." denildi.

Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.

Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün başında yapmıştı.

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