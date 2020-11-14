Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Ankara
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." denildi.
Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.
Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün başında yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.