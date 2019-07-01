Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha

Ankara
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
NAC Breda altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 165 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.