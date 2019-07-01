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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.07.2019
Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha

Ankara

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

NAC Breda altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 165 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

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