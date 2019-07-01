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Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu Lazaro'yu Hertha Berlin'den transfer etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.07.2019
Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı

Ankara

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den yapılan açıklamaya göre, Inter ile Hertha Berlin, 23 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcu Valentino Lazaro'nun transferi konusunda anlaştı.

Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Lazaro'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter'in transfer için Hertha Berlin'e 22 milyon avro ödeyeceğini ileri sürdü.

Hertha Berlin'den önce altyapısından yetiştiği Salzburg Kulübünde top koşturan Lazaro, Avusturya Milli Takımı formasıyla 19 maça çıktı.

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