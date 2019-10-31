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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Ercan Doğan   | 31.10.2019
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan başkan Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.


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