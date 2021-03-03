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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Başkent ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yaptığı 5 maçta 2 puan alabildi.

Halil İbrahim Avşar   | 03.03.2021
Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Ankara

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor.

Başkent ekibi, galibiyet hasretine Gaziantep deplasmanında da son veremedi.

Sandro Lima'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Gençlerbirliği, 57. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyamadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-siyahlıların galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Süper Lig'de son galibiyetini 6 Ocak'ta Atakaş Hatayspor karşısında 3-1'lik skorla elde eden Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı 10 maçta 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sırasıyla Galatasaray'a 6-0, Fatih Karagümrük'e 3-1, Göztepe'ye 4-0, Trabzonspor'a 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisinde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrılırken göreve Mehmet Altıparmak getirildi.

Gençlerbirliği, Altıparmak yönetiminde çıktığı 5 maçta da galip gelemedi. Altıparmak'ın ilk maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, ardından Beşiktaş'a 3-0, Yukatel Denizlispor'a 1-0 kaybetti.

Ligin 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, 28. haftada da Gaziantep'e 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibi, Altıparmak yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 puan alabildi.

Küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği, 29. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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