Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
101,538.30
Altın
1,299.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım programında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör İbrahim Üzülmez, yarın Altay karşısında yeni döneminin ilk maçına çıkacak.

Musa Samur   | 09.03.2019
Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Ankara

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör İbrahim Üzülmez, yarın Altay karşısında yeni döneminin ilk maçına çıkacak.

Kırmızı-siyahlı takımın sezonun 25. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Altay'ı konuk edeceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Gençlerbirliği Kulübü yönetimi 24. haftada deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Afjet Afyonspor maçının ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdı.

Sözeri gitti Üzülmez geldi

Lider Abalı Denizlispor'un ardından 48 puanla ikinci basamakta yer alan başkent ekibi, Sözeri'den sonra takımın başına teknik direktör İbrahim Üzülmez'i getirdi.

İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlılarda daha önce Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda görev aldı.

Onursal başkan merhum İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ni sezonunun ilk yarısını 13 puanla tamamladığı dönemde Üzülmez'e emanet etti.

Başkent ekibi Üzülmez yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek sezonu 45 puanla 10. sırada tamamladı.

İlhan Cavcav'dan sonra Gençlerbirliği Kulübünün başkanı olan oğlu Murat Cavcav da Üzülmez ile çalışmayı tercih etti.

Duayen başkan Cavcav'ın kümede tutsun diye takımın başına getirdiği Üzülmez, bu kez şampiyonluk hedefiyle başkent ekibinde görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Somali'de yeni yönetim beklentileri karşılayamadı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor