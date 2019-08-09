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Spor, Futbol

Gençlerbirliği kupasını aldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda birinci olan Gençlerbirliği kupasını aldı.

Ömer Hakan Kibar   | 09.08.2019
Gençlerbirliği kupasını aldı

Ankara

Eryaman Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde kırmızı-siyahlılara kupasını, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru verdi.

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan plaketini TSYD Çağlar Sansar'dan alırken, karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen Gençlerbirliği futbolcusu Abdullah Şahindere'ye de plaketini Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Mali Saymanı İbrahim Ateşoğlu takdim etti.

Maçtan notlar

İki takım futbolcuları özel sporcularla birlikte sahaya üzerinde "Futbol Birlikte Güzel, Sahada ve Tribünde Fair Play'i Destekliyoruz" pankartıyla çıktı.

Karşılaşma öncesinde maçın hakemlerine TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Buğra Ersavaş plaketlerini takdim etti.

Özel sporcu Avrupa yüzme şampiyonu Rana Bağdat, takım kaptanları Sedat Ağçay ve Stephane Sessegnon'a çiçek verdi. 

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