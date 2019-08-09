Galatasaray'dan kar açıklaması

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır." denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA Finansal Fair Play yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon avro (Yaklaşık 41 Milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.