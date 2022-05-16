Gençlerbirliği Kulübü, 29 Mayıs'ta seçime gidecek

Ankara
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 29 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı aktarıldı.
Çoğunluk sağlanamazsa sayı aranmaksızın seçimin 5 Haziran Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda aynı saatte gerçekleşeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.