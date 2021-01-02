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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Süper Lig'deki son 5 maçında 10 puan toplayan başkent ekibi, 16. hafta karşılaşmasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Halil İbrahim Avşar   | 02.01.2021
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.

Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı.

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