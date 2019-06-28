Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,410.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki Senegalli kaleciyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 28.06.2019
Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti

İstanbul

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağladı. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Senegalli kaleci Diallo ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diallo'nun turnuva sonrasında takımın kampına katılacağı ifade edildi.

Senegalli file bekçisi, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'un formasını giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti

Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti