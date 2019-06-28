Milliler veda etti

Serbia
Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.
C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.
Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.