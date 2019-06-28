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Spor, Basketbol

Milliler veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu gruptan çıkma şansını yitirdi.

Kayhan Gül   | 28.06.2019
Milliler veda etti

Serbia

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.

C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.

Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.

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