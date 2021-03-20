Gençlerbirliği 3 puana ikinci yarıda uzandı

Ankara
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, 2-1 ev sahibi Ankara temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.
11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.
24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.
35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.
37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.
İlk yarı golsüz sona erdi.
Öte yandan karşılaşmadan önce, hayatını kaybeden eski milli futbolcu Erhan Önal ile Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz için saygı duruşunda bulunuldu.
İkinci yarı
52. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Nordfeldt sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.
60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta Candeias sağ kanattan topu ceza sahasının solundaki Sefa Yılmaz'a çıkardı. İkinci yarının başında oyuna giren Sefa, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
66. dakikada Hadadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasının sağında topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
76. dakikada Gençlerbirliği şık bir golle tekrar öne geçti. Candeias'ın pasıyla Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan sıfıra inerek yerden ortasında, kale sahasının içindeki Sefa Yılmaz'ın topuğuyla yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.
82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.
84. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışını kaleci Nordfeldt, soluna uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu Hajradinovic tekrar önünde buldu ancak bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.