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Spor

Geleceğin kayakçıları, Ilgaz Dağı'nda yetiştiriliyor

Kastamonu Ormanspor Kulübü tarafından oluşturulan, şehit ve gazi aileleri ile Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının çocuklarından oluşan 21 kişinin hedefi, iyi düzeyde kayak yapmayı öğrenip ulusal şampiyonalarda başarı sağlamak.

Özgür Alantor   | 20.03.2021
Geleceğin kayakçıları, Ilgaz Dağı'nda yetiştiriliyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Geleceğin kayakçıları, Ilgaz Dağı'nda yetiştiriliyor

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Kastamonu Ormanspor Kulübünde geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor. Kayak takımına, şehit ve gazi aileleri ile Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının çocuklarından oluşan 21 kişi katıldı. Her hafta sonu Ilgaz Dağı'nda kayak eğitimi verilen kayak takımında hedef, iyi düzeyde kayak yapmayı öğrenip ileride ulusal şampiyonalarda başarı sağlamak. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı )

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Kastamonu Ormanspor Kulübünde geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor.

Kayak takımına, şehit ve gazi aileleri ile Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının çocuklarından oluşan 21 kişi katıldı.

Her hafta sonu Ilgaz Dağı'nda kayak eğitimi verilen kayak takımında hedef, iyi düzeyde kayak yapmayı öğrenip ileride ulusal şampiyonalarda başarı sağlamak.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak takımının Ilgaz'da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu yıl kar yağışının biraz geç geldiğini dile getiren Sönmezoğlu, "Karın yağmasıyla kayak etkinliklerimize başladık. Önce 8-15 yaşlarındaki 11 miniğimizle çalışma yaptık. Akabinde 15-22 yaş grubunda bulunan gençlere bu imkanı verdik. 10 gencimizle kayak sporuna başladık. Hali hazırda 21 gencimizle antrenmanları sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kayakla ilgili hedefleri olduğunu dile getiren Sönmezoğlu, "Çocuklarımızın ilerleyen süreçte profesyonelleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yavrularımızı desteleyerek Kastamonu Ormanspor'un sesini duyurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklardan Beril Şentürk ise başta kayak yapmayı istemediğini belirterek, "Babam beni yazdırmış. Yapacak bir şey yok dedim ve istemeyerek başladım ama çok sevdim. Kayağı çok seviyorum, çok eğlenceli." şeklinde konuştu.

Ozan Doruk Onur da kayak yaparken çok eğlendiğini vurgulayarak, Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini aktardı.

Zehra Ecrin Sönmezoğlu ise kayak sporunun çok eğlenceli olduğuna işaret ederek, "Kulübün kayak takımını duydum ve katılmak istedim. Kayak yaparken çok eğleniyorum ve çok seviyorum." dedi.

Ecrin Çiçekçi de kayağa başlayarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kayağın çok güzel bir spor olduğunu vurgulayan Çiçekçi, şunları kaydetti:

"Ilgaz'ı çok seviyorum. Çok güzel bir spor. Türkiye'de şampiyon olup uluslararası yarışmalarda ülkeme şampiyonluk kazandırmak istiyorum. Bana bu fırsatı veren Orman Genel Müdürlüğüne ve Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

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