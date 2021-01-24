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Spor, Futbol

Gaziantep'te beraberlik

Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fırat Özdemir   | 24.01.2021
Gaziantep'te beraberlik Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

45+3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

67. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.

80. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Dicko topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Katranis'in pasında topu kontrol eden Selim Ilgaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı serbest atışta Muhammed Mert ceza sahasına ortasını yaptı. Ön bölümdeki Morais'in ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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