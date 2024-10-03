Dolar
34.15
Euro
37.82
Altın
2,649.13
ETH/USDT
2,353.50
BTC/USDT
60,530.00
BIST 100
8,995.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaretinde konuşuyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı -VTR-
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin Beşiktaş maçındaki tek hedefi galibiyet

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Parlak  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Gaziantep FK'nin Beşiktaş maçındaki tek hedefi galibiyet Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Memik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başladıklarını ancak devam eden haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Yılmaz, "Yeni bir takımız. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Gerçi adaptasyon süreci diye bunun arkasına sığınmamak lazım. Artık bu saatten sonra çıkıp herkesin yüreğini ortaya koyup oynaması lazım. Buradan üç puan almak için ne gerekiyorsa yapacağız, sahaya yenmek için çıkacağız." diye konuştu.

Sportif başarıya ihtiyaçları olduğunun altını çizen Yılmaz, "Önümüzde Beşiktaş gibi zorlu bir maçımız var. Allah'ın izniyle bu maçı alıp şehrimize hediye etmek istiyoruz. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Futbolcularımız buna odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Memik Yılmaz, Beşiktaş maçında tüm Gaziantep halkını yanlarında görmek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İç saha avantajını ancak seyirci baskısı olursa elde edersiniz. Aksi takdirde deplasmandan farkı olmaz. Özellikle Anadolu takımları için taraftar çok önemli. Bütün taraftarımızı maça bekliyoruz. Destekleri bizim için çok önemli. Sağ olsunlar onlar da her yerde takımımızı yalnız bırakmıyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Azerbaycanlı ressamın Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün 9 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Gaziantep FK'nin Beşiktaş maçındaki tek hedefi galibiyet

Gaziantep FK'nin Beşiktaş maçındaki tek hedefi galibiyet

Basketbol Süper Ligi 59 yaşına giriyor

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst: Puanlar almaya çalışacağız

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak
Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk Türk derbisi

Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk Türk derbisi
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Takımın bugünkü savunma performansını övmeliyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Takımın bugünkü savunma performansını övmeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet