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Spor, Futbol

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçta sakat ve cezalılar nedeniyle 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Kerem Kocalar   | 06.01.2021
Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

Gaziantep

Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkati çeken Gaziantep ekibinde yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncuların durumu, teknik heyeti düşündürüyor. 

Geçen hafta MKE Ankaragücü ile yapılan karşılaşma sonrasında kart cezalısı durumuna düşen teknik direktör Marius Sumudica, Demir Grup Sivasspor maçında kulübede yer alamayacak.

Bu karşılaşmada Alin Tosca ve Junior Morais de kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

4 oyuncu hakkında sakatlık açıklaması

Gaziantep FK, resmi internet sitesinden sakatlığı bulunan 4 oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Dicko'nun yapılan tetkikleri sonucunda, sağ ayak arka adelesinde 2. derecede yırtık tespit edildiği, Malili golcünün 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Kana Bıyık'ın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiği, tecrübeli stoperin 4 ila 6 hafta arasında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gündür takımdan ayrı olan Andre Sousa'nın sağ dizinde kıkırdak hasarı ve ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği, oyuncunun yaklaşık 1 ay daha tedavisine devam edileceği aktarıldı.

Öte yandan, MKE Ankaragücü maçında aldığı darbeye nedeniyle sağ dizinde travmaya bağlı ağrı ve ödem tespit edilen Maxim'in durumunun ise belirsizliğini koruduğu belirtildi.

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